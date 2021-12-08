Пермский аэропорт ограничил прием и отправление самолетов из-за снегопада

Международный пермский аэропорт объявил о вынужденных изменениях в расписании авиарейсов из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что четыре рейса задержаны, еще четыре переправлены для посадки в другие аэропорты. В настоящее время на перроне и взлетной полосе аэропорта работают снегоуборочные машины.

В аэропорту прогнозируют увеличение числа задержек, так как в ближайшее время ожидается сохранение осадков.

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ФОТО: Евгений Биятов
ТЕГИ:ПермьСнегопад
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