Пермский аэропорт ограничил прием и отправление самолетов из-за снегопада

Отмечается, что четыре рейса задержаны, еще четыре переправлены для посадки в другие аэропорты. В настоящее время на перроне и взлетной полосе аэропорта работают снегоуборочные машины.

В аэропорту прогнозируют увеличение числа задержек, так как в ближайшее время ожидается сохранение осадков.

