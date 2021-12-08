Пермский аэропорт ограничил прием и отправление самолетов из-за снегопада
8 декабря 202120:31
Международный пермский аэропорт объявил о вынужденных изменениях в расписании авиарейсов из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что четыре рейса задержаны, еще четыре переправлены для посадки в другие аэропорты. В настоящее время на перроне и взлетной полосе аэропорта работают снегоуборочные машины.
В аэропорту прогнозируют увеличение числа задержек, так как в ближайшее время ожидается сохранение осадков.
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8 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru