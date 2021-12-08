Морозы до -18 градусов ожидают Москву в выходные

Морозы, повышенное давление и отсутствие осадков ожидают москвичей и жителей центрального региона России в ближайшие выходные. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, атмосферное давление в эти дни будет на 10 единиц выше климатической нормы. Как отметила синоптик, в ночь на субботу в Москве ожидается температура -13-15, по области до -18. Днем - 6 -8, по области до -10.

Ранее Тишковец назвал снегопад в московском регионе самым мощным с 1949 года.

