Пермские власти помогут пострадавшим при стрельбе с проживанием в Москве на время лечения

Власти Пермского края заявили о готовности помочь с проживанием родственникам пострадавших во время стрельбы в университете во время лечения в Москве. Об этом заявил во вторник пермский губернатор Дмитрий Махонин.

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Сегодня спецборт МЧС с семью пострадавшими вылетел в Москву в сопровождении медиков федеральных центров. Они продолжат лечение в ведущих столичных клиниках.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прибывший в Пермь, сообщил, что из 20 пострадавших при нападении на Пермский университет, девять находятся в тяжелом состоянии».

В результате нападения 18-летнего студента вуза Тимура Бекмансурова на вуз, погибли шесть человек и ещё более 20 пострадали.


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ФОТО: Пресс-служба МЧС
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