Пермские власти не будут регистрировать рекорд подтянувшейся с бутылью девочки

В пресс-службе ведомства указали, что выделение средств на подобные цели «не предусмотрено нормативными документами».

«Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в курсе результатов, которые показывает юная спортсменка — и поздравляет её с очередным достижением», — добавили в министерстве.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео, на котором семилетняя жительница Перми восемь раз подтягивается на брусьях с бутылью воды. Мама рекордсменки добавила, что рекорд ещё не зарегистрирован, так как для этого нужна сумма, превышающая её месячную зарплату.

