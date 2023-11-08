Пермские власти не будут регистрировать рекорд подтянувшейся с бутылью девочки
Министерство физической культуры и спорта Пермского края не намерено выделять деньги на регистрацию рекорда семилетней Лидии Котельниковой по отжиманиям на брусьях с дополнительным весом, сообщает Газета.Ru.
В пресс-службе ведомства указали, что выделение средств на подобные цели «не предусмотрено нормативными документами».
«Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова в курсе результатов, которые показывает юная спортсменка — и поздравляет её с очередным достижением», — добавили в министерстве.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» опубликовал видео, на котором семилетняя жительница Перми восемь раз подтягивается на брусьях с бутылью воды. Мама рекордсменки добавила, что рекорд ещё не зарегистрирован, так как для этого нужна сумма, превышающая её месячную зарплату.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru