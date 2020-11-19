Перхоть указывает на симптомы опасного заболевания

Перхоть указывает на симптомы неизлечимой болезни Паркинсона, пишет Express со ссылкой на британских ученых.

При этом эксперты не смогли определить, почему это серьезное неврологическое заболевание может повлечь за собой себорейный дерматит. В легкой форме это заболевание выражается в виде перхоти, а в тяжелой — покраснением кожи головы с образованием чешуек.

По предварительным данным, перхоть с симптом с болезнью Паркинсона может связывать определенный тип грибка.

Ранее сообщалось о том, что чрезмерное потоотделение без причин может свидетельствовать о развитии болезни Паркинсона.

Врачи добавили, что при отсутствии лечения потливость прогрессирует. Чаще всего этот симптом появляется ещена начальных стадиях заболевания. При этом потоотделение в большинстве случаев затрагивает верхнюю часть тела.

