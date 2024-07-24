Перевозчики в РФ пожаловались на штрафы из-за сбоя «Платона» от средств радиозащиты

Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» направила жалобу в Минтранс РФ на работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы за проезд большегрузов по трассам «Платон». Об этом сообщило РБК.

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Президент ассоциации Владимир Матягин отметил, что проблема до сих пор сохраняется, и он лично ощущает это в поездках. Он привел пример, когда едет с скоростью 100 км/час, а навигатор в это время показывает 0 км/час. При этом он проезжает мимо какой-нибудь защищенной нефтебазы. Из-за работы РЭБ, по его словам, перевозчики получают необоснованные штрафы.

Он подчеркнул, что особенно остро проблема ощущается в областях рядом с зоной проведения спецоперации. Так, при воздействии РЭБ система контроля «Платона» отключается, что недопустимо. Матягин в качестве решения проблемы предложил до окончания СВО отменить контроль и штрафы по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков.

Ранее «Грузавтотранс» просил ввести в России госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость, передает RT.

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ФОТО: Ведомости / ТАСС
ТЕГИ:МинтрансСпецоперациягрузоперевозки

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