Перевозчики в РФ пожаловались на штрафы из-за сбоя «Платона» от средств радиозащиты

Президент ассоциации Владимир Матягин отметил, что проблема до сих пор сохраняется, и он лично ощущает это в поездках. Он привел пример, когда едет с скоростью 100 км/час, а навигатор в это время показывает 0 км/час. При этом он проезжает мимо какой-нибудь защищенной нефтебазы. Из-за работы РЭБ, по его словам, перевозчики получают необоснованные штрафы.

Он подчеркнул, что особенно остро проблема ощущается в областях рядом с зоной проведения спецоперации. Так, при воздействии РЭБ система контроля «Платона» отключается, что недопустимо. Матягин в качестве решения проблемы предложил до окончания СВО отменить контроль и штрафы по тахографам и «Платону» для междугородних перевозчиков.

Ранее «Грузавтотранс» просил ввести в России госрегулирование цен на дизельное топливо, а также зафиксировать его стоимость, передает RT.

