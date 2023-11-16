Перевозчик Lux Express отменил рейсы между Хельсинки и Петербургом

Международный перевозчик Lux Express отменил автобусные пассажирские перевозки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки на неопределенный срок, сообщило издание «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Последний рейс из Петербурга отправится в 15:00 17 ноября, из Хельсинки - в 14:00. Купившим билеты на более поздние даты предложено обменять их на другие направления.

В четверг об отмене сообщения между Петербургом и Хельсинки объявил перевозчик «Эколайнс». Компания намерена перевести автобусы на маршрут до столицы Эстонии Таллина.

Финляндия 18 ноября закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией до 18 февраля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтобусыФинляндияРоссия

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