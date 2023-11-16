Перевозчик Lux Express отменил рейсы между Хельсинки и Петербургом
Международный перевозчик Lux Express отменил автобусные пассажирские перевозки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки на неопределенный срок, сообщило издание «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу компании.
Последний рейс из Петербурга отправится в 15:00 17 ноября, из Хельсинки - в 14:00. Купившим билеты на более поздние даты предложено обменять их на другие направления.
В четверг об отмене сообщения между Петербургом и Хельсинки объявил перевозчик «Эколайнс». Компания намерена перевести автобусы на маршрут до столицы Эстонии Таллина.
Финляндия 18 ноября закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией до 18 февраля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд поддержал клиентку банка, перечислившую миллион постороннему
- Столтенберг: Россия начала наступательные операции
- При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека
- Макаревич обозвал русский рок
- Финляндия остановит все перевозки на закрытых погранпереходах с Россией
- «Дышать нечем»: Макаревич назвал причину отъезда из России
- Депутат Селезнев предложил освобождать женщин-заключенных за рождение детей
- В Вашингтоне пояснили смысл новых санкций США против России
- В Подмосковье арестовали участников свадьбы со стрельбой
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам строгого режима за передачу информации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru