Перевозчик Lux Express отменил рейсы между Хельсинки и Петербургом

Последний рейс из Петербурга отправится в 15:00 17 ноября, из Хельсинки - в 14:00. Купившим билеты на более поздние даты предложено обменять их на другие направления.

В четверг об отмене сообщения между Петербургом и Хельсинки объявил перевозчик «Эколайнс». Компания намерена перевести автобусы на маршрут до столицы Эстонии Таллина.

Финляндия 18 ноября закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией до 18 февраля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

