Перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов между Россией и Эстонией

Компания Ecolines намерена увеличить количество автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и столицей Эстонии Таллином, сообщила пресс-служба перевозчика.

Автобусный перевозчик Ecolines отменил рейсы между Петербургом и Хельсинки

С четверга, 22 февраля, компания станет выполнять два рейса в день. Автобусы из Петербурга будут отправляться в 06:45 и 16:45. В обратном направлении - в 8:00 и 16:30.

При этом границу необходимо пересекать пешком, уточнили в пресс-службе.

В феврале эстонские власти начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента полиции республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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