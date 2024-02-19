Перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов между Россией и Эстонией

С четверга, 22 февраля, компания станет выполнять два рейса в день. Автобусы из Петербурга будут отправляться в 06:45 и 16:45. В обратном направлении - в 8:00 и 16:30.

При этом границу необходимо пересекать пешком, уточнили в пресс-службе.

В феврале эстонские власти начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента полиции республики, передает «Радиоточка НСН».

