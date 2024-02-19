Перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов между Россией и Эстонией
Компания Ecolines намерена увеличить количество автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и столицей Эстонии Таллином, сообщила пресс-служба перевозчика.
С четверга, 22 февраля, компания станет выполнять два рейса в день. Автобусы из Петербурга будут отправляться в 06:45 и 16:45. В обратном направлении - в 8:00 и 16:30.
При этом границу необходимо пересекать пешком, уточнили в пресс-службе.
В феврале эстонские власти начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы. Соответствующая информация появилась на сайте Департамента полиции республики, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов между Россией и Эстонией
- В Екатеринбурге выставили на продажу визитку Путина за 300 тысяч рублей
- СМИ: В Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт
- Разведка Украины подтвердила смерть летчика, угнавшего российский вертолет
- Британия передала Украине большинство своих артиллерийских установок AS-90
- Число миллионеров на Украине с начала конфликта с РФ выросло на 16%
- Новую форму сборной России по футболу представят 6 марта
- Венгрия не станет блокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС
- Суд отправил в СИЗО бывшего владельца сетей «Кофе Хауз» и «Азбука вкуса»
- Минюст внес Anarchist Black Cross Federation в реестр нежелательных организаций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru