Перепись населения в России обойдётся в 30 млрд рублей

Перепись населения в России состоится в октябре 2020 года. Как пишет «Интерфакс», это следует из постановления, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава кабмина подчеркнул, что перепись является «очень сложным и крупным событием в жизни любой страны, а в масштабах России «это мероприятие усложняется вдвойне».

Как отмечает Утро.ру, на перепись будет выделено 30 млрд рублей. Её предварительные итоги будут известны в апреле 2021 года.