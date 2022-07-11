Перепись населения стартовала в Северодонецке

В освобожденном Северодонецке Луганской народной республики началась перепись населения, сообщает РИА Новости.

«Сейчас идет перепись населения, но, по предварительным данным, в районе 10 тысяч человек», - сказал советник главы администрации города Марк Воржев.

Он отметил, что после освобождения Северодонецка от украинских военных в город стали возвращаться люди. Потому рано говорить об итоговой численности населения.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, и военным страны бежать. Так российский политик отреагировал на слова президента Украины о намерении вернуть Лисичанск с позиций которого ВСУ обстреливали Северодонецк.

