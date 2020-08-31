Перенёсший COVID-19 полпред Трутнев вышел на работу
Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вышел на работу после перенесённого COVID-19. Об этом проинформировал его помощник.
Перед тем ка приступить к выполнению своих служебных обязанностей вице-премьер сдал три теста на наличие коронавирусной инфекции. Все анализы дали отрицательный результат, передает RT.
Коронавирус у Трутнева был диагностирован и подтверждён 12 августа. Из-за болезни полпред не смог принять прембер-министра Михаила Мишустина в ходе гео рабочей поездке по Дальнему Востоку
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru