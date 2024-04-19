Адвокат Стрелкова сообщил о «таинственной» пропаже документов дела

«При ознакомлении сегодня с материалами в суде апелляционной инстанции выяснилось, что не хватает ключевого документа, который была намерена использовать защита в судебном заседании 15 мая по уголовному делу Игоря Ивановича. Это так называемое "отношение", подтверждающее согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта с Гиркиным, по неизвестной причине в материалах уголовного дела отсутствует, несмотря на то, что он был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», - рассказал он.

По словам адвоката, по этой причине судебное заседание может быть перенесено.

«В связи с таинственным исчезновением указанной бумаги разразился небольшой скандал и судебное заседание 15 мая, возможно, будет отложено на неопределенный срок по вине суда первой инстанции», - заключил собеседник НСН.

Ранее адвокат Стрелкова Александр Молохов сообщил РБК, что одна из воинских частей на территории ДНР согласилась заключить контракт с экс-министром обороны республики. Юрист отметил, что принятый Госдумой закон запрещает отправку на фронт осуждённых по экстремистским статьям, однако возможность для заключения военного контракта всё же есть, если апелляционная инстанция отменит приговор.

Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, напоминает «Радиоточка НСН».

