Перемен требуют россияне, укреплять доверие к полиции - Путин, помочь иркутским подтопленцам - ОНФ
НСН о некоторых заметных событиях минувшего дня.
Перемен хочет большинство россиян
Почти 60% россиян хотят решительных перемен в стране, а больше половины согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе. Таковы результаты совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра». «Желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал на это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в обществе всегда присутствуют и сторонники скачкообразных перемен, и сторонники «плавных, гармоничных» изменений. Песков признался, что не знаком с результатами исследования. Наиболее частыми ответами на вопрос о том, что следует изменить в стране в первую очередь, стали повышение зарплат и пенсий, общее повышение уровня жизни в стране - около четверти всех ответов. А, кроме того - снижение высоких платежей в сфере ЖКХ, контроль цен на лекарства, продукты, предметы первой необходимости, борьба с коррупцией, облегчение доступа к медицине.
Опрос ВЦИОМ: уровень доверия к полиции снижается
Укреплять доверие общества к полиции велел руководству МВД президент Владимир Путин. Выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами, глава государства указал:
«Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», - сказал Путин.
В тот же день был опубликован опрос ВЦИОМ, согласно которому, уровень доверия к полиции снижается: по сравнению с предыдущим годом не сильно – 54% респондентов против 57 годом ранее, а вот по сравнению с данными опроса двухгодичной давности уже весьма значительно – на 13%. «Определенно не доверяют» полицейским 18% опрошенных, а 21% сообщили, что «скорее не доверяют».
Работа по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области провалена
Это следует из данных, собранных мониторинговой группой Общероссийского народного фронта. О проблемах с выплатами рассказали 90 процентов респондентов опроса, проведенного ОНФ в зоне стихийного бедствия. 74 процента из них нуждаются в помощи с оформлением сертификатов. О проблеме с документами заявили 42% жителей. 68% не получали разъяснений и не знают, где можно получить помощь, восстановить документы и получить консультацию по вопросам реализации жилищных и имущественных прав. Как пишет «МК», материалы находятся на рассмотрении в администрации президента, о них доложено Владимиру Путину.
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