Перемен требуют россияне, укреплять доверие к полиции - Путин, помочь иркутским подтопленцам - ОНФ

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Укреплять доверие общества к полиции велел руководству МВД президент Владимир Путин. Выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами, глава государства указал:

«Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе», - сказал Путин.

В тот же день был опубликован опрос ВЦИОМ, согласно которому, уровень доверия к полиции снижается: по сравнению с предыдущим годом не сильно – 54% респондентов против 57 годом ранее, а вот по сравнению с данными опроса двухгодичной давности уже весьма значительно – на 13%. «Определенно не доверяют» полицейским 18% опрошенных, а 21% сообщили, что «скорее не доверяют».

