Переизбыток автомобилей на рынке России достигнет рекордных 750 тысяч в 2025 году

В 2025 году на российском рынке планируется реализовать 1,6 миллиона новых автомобилей, что приведет к затовариванию складов, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Маловато часов»: Автомобилисты выступили против обучения на права экстерном

По его словам, на складах может оказаться 250 тысяч непроданных автомобилей. Так, вместе с прошлогодними остатками (360 тысяч автомобилей) переизбыток составит 610 тысяч автомобилей, отмечает «Газета.Ru».

Гендиректор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что в начале года запасы новых легковых автомобилей на российских складах составляли 400-500 тысяч штук.

Ранее стал известно, что спрос на оборудование для автосервисов вырос в России на треть за год, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры