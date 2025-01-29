Переизбыток автомобилей на рынке России достигнет рекордных 750 тысяч в 2025 году
В 2025 году на российском рынке планируется реализовать 1,6 миллиона новых автомобилей, что приведет к затовариванию складов, заявил экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
По его словам, на складах может оказаться 250 тысяч непроданных автомобилей. Так, вместе с прошлогодними остатками (360 тысяч автомобилей) переизбыток составит 610 тысяч автомобилей, отмечает «Газета.Ru».
Гендиректор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что в начале года запасы новых легковых автомобилей на российских складах составляли 400-500 тысяч штук.
Ранее стал известно, что спрос на оборудование для автосервисов вырос в России на треть за год, напоминает RT.
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