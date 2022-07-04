Переименовывать Калининград без учета мнения жителей не будут
Жители Калининграда должны высказать свое мнение по вопросу переименования города во Владибалтийск, сказал член Совета Федерации Андрей Климов.
«Приступая к таким вопросам, хотелось бы сначала выяснить мнение жителей региона», - цитирует Андрея Климова РИА Новости.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что Калининград необходимо переименовать во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край. По его мнению, так будет восстановлена историческая справедливость. После Великой Отечественной войны город планировали назвать Балтийск, Славгород или Королевец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- Путин присвоил звание Героя России генерал-майору Абачеву и генерал-полковнику Лапину
- Жилой дом в Таганроге сгорел после падения на него беспилотника
- Переименовывать Калининград без учета мнения жителей не будут
- В МГУ будут готовить специалистов по борьбе с цветными революциями
- «Удачная операция ВСУ». Арестович оценил сдачу Лисичанска и Северодонецка
- В литовской Клайпеде стартовал демонтаж мемориала советским воинам
- ФСБ предостерегла россиянина за перевод денег фонду, который помогает ВСУ
- Премьер Украины оценил план восстановления страны в 750 млрд долларов
- Великобритания запретила экспорт в Белоруссию товаров нефтепереработки и предметов роскоши
- Миронов заявил о необходимости переименовать Калининград во Владибалтийск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru