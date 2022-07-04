Переименовывать Калининград без учета мнения жителей не будут

Жители Калининграда должны высказать свое мнение по вопросу переименования города во Владибалтийск, сказал член Совета Федерации Андрей Климов.

«Приступая к таким вопросам, хотелось бы сначала выяснить мнение жителей региона», - цитирует Андрея Климова РИА Новости.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что Калининград необходимо переименовать во Владибалтийск, а Калининградскую область - в Балтийский край. По его мнению, так будет восстановлена историческая справедливость. После Великой Отечественной войны город планировали назвать Балтийск, Славгород или Королевец.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереименованиеКалининград
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры