Обратившемуся к Путину гражданину Германии вручили российский паспорт
Гражданину Германии Максиму Житников получил паспорт РФ. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что российский паспорт мужчине вручили в Управлении по вопросам миграции УМВД РФ по Владимирской области, куда он подал заявление и необходимые документы.
«После всех проверок паспорт был оформлен и вручен новому гражданину Российской Федерации после церемонии приведения к присяге», - написала Волк.
Ранее Житников с супругой и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. С просьбой о российском гражданстве он обратился к президенту РФ Владимиру Путиу в ходе заседания президиума Госсовета страны, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru