Обратившемуся к Путину гражданину Германии вручили российский паспорт

Она уточнила, что российский паспорт мужчине вручили в Управлении по вопросам миграции УМВД РФ по Владимирской области, куда он подал заявление и необходимые документы.

«После всех проверок паспорт был оформлен и вручен новому гражданину Российской Федерации после церемонии приведения к присяге», - написала Волк.

Ранее Житников с супругой и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. С просьбой о российском гражданстве он обратился к президенту РФ Владимиру Путиу в ходе заседания президиума Госсовета страны, сообщает RT.

