Перед отправкой в колонию Кокорина осмотрит травматолог
Александр Кокорин перед отправкой в колонию пройдёт обследование у травматолога. Как пишет РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. В свою очередь, врач ФК «Зенит» отметил, что у Кокорина давно наблюдаются проблемы с коленом. А нахождение в местах заключения может грозить ему потерей работоспособности.
В октябре прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.
Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев и два других фигуранта резонансного дела будут отбывать наказание в одной из колоний недалеко от Москвы. Футболист «Зенита» опросил, чтобы они с младшим братом Кириллом содержались в одном месте. «ФедералПресс», ссылаясь на слова адвокат Павла Мамаева Игоря Бушманова, сообщает, что футболисты будут этапированы в колонию в ближайшее время.
В мае НСН писала, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в случае этапировия в колонию могут поработать там тренерами. Как отмечает агентство «Р-Спорт», об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она предположила, что футболисты могли бы заниматься с несовершеннолетними заключенными.
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