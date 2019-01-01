Перед отправкой в колонию Кокорина осмотрит травматолог

Александр Кокорин перед отправкой в колонию пройдёт обследование у травматолога. Как пишет РИА Новости, об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. В свою очередь, врач ФК «Зенит» отметил, что у Кокорина давно наблюдаются проблемы с коленом. А нахождение в местах заключения может грозить ему потерей работоспособности.

В октябре прошлого года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.