Перечислены способы борьбы с предновогодним стрессом

По его словам, изначально следует определиться со своими ожиданиями от праздника. Также нужно спланировать, что и кому подарить, с кем провести это время, в какой атмосфере. «Вовремя остановитесь: не думайте, что вы ничего не успеваете и что что-то пойдет не по плану», — посоветовал эксперт.

Один из способов успокоиться и справиться со стрессом — изложить свои планы на бумаге. Шибаев в случае если человек остался в одиночестве, советует сделать то, чего ранее не делали. «Это будет ваш подарок самому себе, где вы получите новые и незабываемые эмоции, которые будут греть вас на протяжении следующего года», — сказал психолог.

Напомним, «новогодний набор» в ноябре в России подорожал на 19% в годовом выражении. Сейчас он обойдется почти в 5 тысяч рублей.

