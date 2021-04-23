Перечислены самые творческие представители рабочих профессий
У 88% представителей рабочих профессий есть хобби, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «VK Работа».
Как оказалось, большинству опрошенных мужчин нравится рыбалка, спортивные дисциплины, киберспорт и коллекционирование. При этом киберспортом увлекаются как правило мужчины, работающие в сфере торговли, а рыбалкой — занятые в сфере строительства. Игрой в театре чаще всего увлекаются специалисты из гостиничного и ресторанного бизнеса.
Женщины, как правило, предпочитают рукоделие, кулинарию и садоводство. Представительницы сферы торговли и промышленности увлекаются в основном кулинарией и рукоделием. Россиянки из сфер гостиничного и ресторанного секторов предпочитают игру в театре, пение и рисование.
Самыми нужными профессиями в будущем станут специальности естественнонаучного блока и IT-сферы. Наиболее востребованы на рынке труда будут физики, математики, химики, биологи. Эти специальности — одни из самых трудных, и на таких позициях нужно как можно больше молодежи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Перечислены самые творческие представители рабочих профессий
- В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время
- На юге России ждут рекордного турпотока
- В ФНС перечислили новые правила оформления налогового вычета
- В Верховной Раде объяснили, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
- Житель Мурманска напал на двух девочек
- В НАТО ответили на заявление Шойгу о завершении учений в Крыму
- Врач сообщил, как просыпаться бодрым
- Киев не будет вести переговоры с ДНР и ЛНР
- Госдеп США оценил передислокацию российских войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru