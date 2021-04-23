Перечислены самые творческие представители рабочих профессий

Как оказалось, большинству опрошенных мужчин нравится рыбалка, спортивные дисциплины, киберспорт и коллекционирование. При этом киберспортом увлекаются как правило мужчины, работающие в сфере торговли, а рыбалкой — занятые в сфере строительства. Игрой в театре чаще всего увлекаются специалисты из гостиничного и ресторанного бизнеса.

Женщины, как правило, предпочитают рукоделие, кулинарию и садоводство. Представительницы сферы торговли и промышленности увлекаются в основном кулинарией и рукоделием. Россиянки из сфер гостиничного и ресторанного секторов предпочитают игру в театре, пение и рисование.

Самыми нужными профессиями в будущем станут специальности естественнонаучного блока и IT-сферы. Наиболее востребованы на рынке труда будут физики, математики, химики, биологи. Эти специальности — одни из самых трудных, и на таких позициях нужно как можно больше молодежи.

