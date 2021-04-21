В РАН рассказали о самых востребованных профессиях будущего

Самыми нужными профессиями в будущем станут специальности естественнонаучного блока и IT-сферы. Об этом рассказала вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила эксперт, наиболее востребованы на рынке труда будут физики, математики, химики, биологи. Донник подчеркнула, что эти специальности — одни из самых трудных, и на таких позициях «нужно как можно больше молодежи».

Кроме того, вице-президент РАН рассказала, что сейчас в России не хватает IT-специалистов: дефицит профессионалов в этой области уже составляет около 100 тысяч человек, а через десять лет достигнет миллиона.

Донник призвала увеличить количество практических занятий в вузах, а также посоветовала ученым получать дополнительную квалификацию в сфере информационных технологий.

Кроме того, эксперт отметила, что профессии в будущем не станут массовыми, и указала на необходимость подготовки и переподготовки базовых специалистов.

«Будущее за базовым хорошим образованием профессиональным и плюс специализация по современным направлениям и технологиям», — добавила Донник.

Между тем, сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Самые большие зарплаты в стране получают Java-разработчики, гейм-дизайнеры и главные инженеры, сообщает Ura.ru.

