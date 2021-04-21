В РАН рассказали о самых востребованных профессиях будущего
Самыми нужными профессиями в будущем станут специальности естественнонаучного блока и IT-сферы. Об этом рассказала вице-президент Российской академии наук (РАН) Ирина Донник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметила эксперт, наиболее востребованы на рынке труда будут физики, математики, химики, биологи. Донник подчеркнула, что эти специальности — одни из самых трудных, и на таких позициях «нужно как можно больше молодежи».
Кроме того, вице-президент РАН рассказала, что сейчас в России не хватает IT-специалистов: дефицит профессионалов в этой области уже составляет около 100 тысяч человек, а через десять лет достигнет миллиона.
Донник призвала увеличить количество практических занятий в вузах, а также посоветовала ученым получать дополнительную квалификацию в сфере информационных технологий.
Кроме того, эксперт отметила, что профессии в будущем не станут массовыми, и указала на необходимость подготовки и переподготовки базовых специалистов.
«Будущее за базовым хорошим образованием профессиональным и плюс специализация по современным направлениям и технологиям», — добавила Донник.
Между тем, сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в России. Самые большие зарплаты в стране получают Java-разработчики, гейм-дизайнеры и главные инженеры, сообщает Ura.ru.
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