Перечислены российские регионы с самым высоким качеством жизни

Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

Также в десятку попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область.

На последних местах в списке оказались Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Алтай, Бурятия, Еврейская АО, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Тыва.

Экономика России пережила ощутимое падение в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Эксперты дают неутешительные прогнозы, среди которых девальвация рубля и еще большее обеднение россиян. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов признался НСН, что ожидает в 2021 году рост экономики на 3,5% после падения в 2020 году на 4%. Таким образом, рост в следующем году не сможет отыграть все объемы прошлого падения.

