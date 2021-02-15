Перечислены российские регионы с самым высоким качеством жизни
Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили список российских регионов по качеству жизни в 2020 году, сообщается в исследовании РИА Новости.
Рейтинг строится на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Москва набрала 82,16 балла из 100 возможных, Санкт-Петербург - 80,63, Московская область набрала 76,07.
Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.
Также в десятку попали Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Калининградская область.
На последних местах в списке оказались Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Алтай, Бурятия, Еврейская АО, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Тыва.
Экономика России пережила ощутимое падение в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Эксперты дают неутешительные прогнозы, среди которых девальвация рубля и еще большее обеднение россиян. Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов признался НСН, что ожидает в 2021 году рост экономики на 3,5% после падения в 2020 году на 4%. Таким образом, рост в следующем году не сможет отыграть все объемы прошлого падения.
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