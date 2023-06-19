Перечислены регионы РФ с лучшими доходами населения
19 июня 202305:42
Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва стали лидерами рейтинга регионов по доходам населения, сообщает РИА Новости.
Далее в списке идут Магаданская область и Чукотский автономный округ. Рейтинг замыкает Ингушетия.
Как показало исследование, в лидирующих регионах среднестатистический гражданин может позволить себе приобрести в полтора-два раза больше товаров или услуг.
Ранее президент России Владимир Путин призвал построить в России экономику высоких зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru