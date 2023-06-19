Перечислены регионы РФ с лучшими доходами населения

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, а также Москва стали лидерами рейтинга регионов по доходам населения, сообщает РИА Новости.

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Далее в списке идут Магаданская область и Чукотский автономный округ. Рейтинг замыкает Ингушетия.

Как показало исследование, в лидирующих регионах среднестатистический гражданин может позволить себе приобрести в полтора-два раза больше товаров или услуг.

Ранее президент России Владимир Путин призвал построить в России экономику высоких зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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