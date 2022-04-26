Перечислены основные причины повреждения жилья в России
Имущество граждан России чаще всего подвержено заливам, сообщают «Известия» со ссылкой на директора проектов дочерней компании Сбера «СберСтрахования» Никиту Тырина.
Отмечается, что по данному риску в 2021 году пострадало 65% застрахованных квартир, в 2022-м — 74%. Среди причин возникновения протечки — соседи, забывшие закрыть кран, прорыв трубы в межэтажном перекрытии и другие. Самыми частыми причинами заливов домов и квартир в прошлом стали проникновение влаги из соседних помещений (37%), аварии инженерных систем (15%) и протекание кровли (9%).
Как подчеркнул Тырин, наиболее высока вероятность затопления в старых домах и новостройках, при ремонте у соседей, в начале отопительного сезона, в квартире на последнем этаже. Чаще всего при таком типе аварий в квартирах страдают потолки, стены и бытовая техника.
Отмечается, что возместить ущерб от потопа из соседней квартиры и устранить последствия можно и самостоятельно. Если залив был небольшой, то ремонт обойдется минимум в 45 тыс. рублей. Больше 100 тыс. рублей придется заплатить, если пострадали натяжной потолок, обои, бытовая техника.
Ранее «Ингосстрах» выявил главные риски для владельцев квартир в России. Специалисты компании подсчитали количество заявлений по возмещению ущерба в жилых помещениях, а также проанализировали суммы выплат.
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