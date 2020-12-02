Перечислены основания для недопуска к экзамену на права

Министерство внутренних дел России прописало основания, не позволяющие кандидату в водители сдать экзамены на права, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на проект нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам.

Так, к экзамену могут не допустить, если кандидат не соответствует требованиям, если имеются сведения о лишении прав, если у него неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация. Также к экзамену могут не допустить в том случае, если человек не оплатил государственную пошлину, или его документы имеют признаки подделки или были похищены.

К испытаниям не допустят и в том случае, если кандидат в водители учился в автошколе, не имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Ранее МВД предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим испытанием с помощью видеокамер и аудиозаписи.

Как предполагается, по команде экзаменатора сдающий экзамен будет занимать водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена зафиксирует кандидата в водители, и сличит с изображенной в паспорте фотографией.

