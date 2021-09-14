Перечислены наиболее частые последствия перенесенного COVID-19 у россиян

Слабость, снижение работоспособности и забывчивость являются наиболее частыми последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследования HeadHunter.

Как выяснили специалисты компании, снижение продуктивности заметили 46% респондентов, которые переболели COVID-19, при этом четверть россиян не заметили последствий заболевания.

На слабость и усталость пожаловались 62% опрошенных, на снижение продуктивности — 48 %, столько же респондентов заявили об ухудшении концентрации внимания. Кроме того, 43% участников исследования сообщили о забывчивости, 42% жалуются на проблемы с обонянием, 36% отметили изменение вкусовых рецепторов, 31% — одышку и нарушение сна.

В HeadHunter отметили, что каждый второй участник исследования перенес COVID-19 в течение последних полутора лет. Больше всего заболевших среди возрастных групп от 55 лет (58%), а также 45-54 лет (53%). Наименьшее число пациентов с коронавирусом — среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет (47%).

Между тем в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив предложили обеспечить по три оплачиваемых выходных работникам, которые привились от коронавируса, напоминает Газета.ру. Эксперты подчеркивают, что недомогание после вакцинации отмечается довольно часто, однако работодатели неохотно предоставляют отгулы своим сотрудникам, пишет «Свободная пресса».

