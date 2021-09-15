Перечислены легкие для трудоустройства сферы деятельности
В России относительно просто можно найти работу рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Также проблем с трудоустройством не отмечается в спортивные клубы, салоны красоты, фармацевтические компании, отели и заведения общественного питания. Обратная ситуация складывается в искусстве и массмедиа, а также у топ-менеджеров, юристов, в сырьевом секторе.
Что же касается территориальных особенностей, то поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают соискатели из Москвы и Московской области, а также с Дальнего Востока. Проще всего с этим на Урале и в Приволжье.
Уровень безработицы в России до конца текущего года останется на уровне 4,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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