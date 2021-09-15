Перечислены легкие для трудоустройства сферы деятельности

Также проблем с трудоустройством не отмечается в спортивные клубы, салоны красоты, фармацевтические компании, отели и заведения общественного питания. Обратная ситуация складывается в искусстве и массмедиа, а также у топ-менеджеров, юристов, в сырьевом секторе.

Что же касается территориальных особенностей, то поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают соискатели из Москвы и Московской области, а также с Дальнего Востока. Проще всего с этим на Урале и в Приволжье.

Уровень безработицы в России до конца текущего года останется на уровне 4,5%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

