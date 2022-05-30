Перебор: Число городов-миллионников сочли избыточным для России
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Климанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как решить проблему демографической диспропорции регионов РФ,
Число городов-миллионников избыточно для России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов после обнародования данных Всероссийской переписи населения.
«Связано это, прежде всего, с тем, что у нас слабо развиты, как правило, пригородные зоны. Собственно города в их административных границах получаются относительно большими. Если сравнить российские миллионники с такими же американскими, то у нас, как правило, всё сосредоточено непосредственно в городах. В США же города не всегда такие крупные, но окружены большой территорией, относящейся к данной городской агломерации», - пояснил эксперт.
Согласно данным Росстата, число городов с населением более 1 миллиона человек в РФ увеличилось с 12 до 16 по сравнению с 2010 годом. Новыми городами-миллиониками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. В этом же статусе остались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, и Волгоград. Суммарно в них проживает почти четверть всего населения России - 35,7 млн человек.
По оценке Владимира Климанова, в России пока слабо применяются дифференцированные меры государственной политики в сфере демографии и социального развития для разных регионов, что приводит к диспропорции распределения населения:
«Понятно, что в условиях демографического сжатия, которое испытывает Россия, концентрация населения в одних регионах и депопуляция в других вызывает ещё большие диспропорции в их социально-экономическом развитии. Важно учитывать особенности и потребности конкретных территорий, осуществлять дифференцированные выплаты жителям разных регионов, применять стимулирующие инструменты».
Важны, по словам эксперта, и косвенные меры регулирования численности населения регионов:
«Например, закрепление места жительства для выпускников вузов или наоборот создание высших учебных заведений на тех территориях, где испытывается демографический недостаток. Пока же у нас в этом плане принимаются решения, одинаковые для всей страны. В итоге, меры получаются более привлекательными для одних территорий и менее выгодными для других, что и создаёт естественные причины для миграции населения».
По предварительным данным переписи, численность населения России на октябрь 2021 года составила 147,2 миллиона человек, увеличившись на 2,05 миллиона (+1,4%) по сравнению с переписью 2010 года. Лидерами по населению в стране остаются Москва (13 010 000 человек) и Санкт-Петербург (5 602 000 человек).
В Росстате отмечают, что численность населения РФ росла весь межпереписной период за счет притока мигрантов на фоне естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся).
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