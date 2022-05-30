Перебор: Число городов-миллионников сочли избыточным для России

Согласно данным Росстата, число городов с населением более 1 миллиона человек в РФ увеличилось с 12 до 16 по сравнению с 2010 годом. Новыми городами-миллиониками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. В этом же статусе остались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, и Волгоград. Суммарно в них проживает почти четверть всего населения России - 35,7 млн человек.

По оценке Владимира Климанова, в России пока слабо применяются дифференцированные меры государственной политики в сфере демографии и социального развития для разных регионов, что приводит к диспропорции распределения населения:

«Понятно, что в условиях демографического сжатия, которое испытывает Россия, концентрация населения в одних регионах и депопуляция в других вызывает ещё большие диспропорции в их социально-экономическом развитии. Важно учитывать особенности и потребности конкретных территорий, осуществлять дифференцированные выплаты жителям разных регионов, применять стимулирующие инструменты».