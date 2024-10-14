В Росздравнадзоре опровергли сообщения о проблемах с антибиотиками в регионах
Данные о проблемах с антибактериальными препаратами в ряде российских регионов не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее Известия сообщили, что в трех регионах России из аптек исчез препарат с действующим веществом рокситромицин. Кроме того, возникла нехватка лекарств с азитромицином, кларитромицином и эритромицином.
«Антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье», — указали в Росздравнадзоре.
По данным ведомства, по перечисленным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот, соответствующий среднегодовым значениям прошлых лет. В январе-сентябре 2024 года было введено свыше 28,5 млн упаковок препаратов с непатентованным наименованием азитромицин (за 2023 год — 29,1 млн) и более 4,8 млн упаковок кларитромицина (в прошлом году — 4,2 млн).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru