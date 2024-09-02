Пепел вулкана Шивелуч поднялся на 8 км
2 сентября 202406:16
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, сообщает «РЕН ТВ».
Он поднимается на высоту восемь километров. Шлейф протянулся на 50 километров на северо-восток от вулкана.
Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.
Ранее в Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru