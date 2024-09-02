Пепел вулкана Шивелуч поднялся на 8 км

Он поднимается на высоту восемь километров. Шлейф протянулся на 50 километров на северо-восток от вулкана.

Отмечается, что активность вулкана представляет опасность для местных и международных авиаперевозок.

Ранее в Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

