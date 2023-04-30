СМИ: на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч
30 апреля 202313:47
Вулкан Шивелуч на Камчатке активизировался, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
В регионе предупредили о вероятности новых пеплопадов.
За последние сутки вокруг вулкана зафиксировали 15 подземных толчков. Они произошли на расстоянии 80-90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2.
В начале апреля зафиксировано извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла. Местных жителей призвали не выходить на улицу, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru