СМИ: на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке активизировался, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

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В регионе предупредили о вероятности новых пеплопадов.

За последние сутки вокруг вулкана зафиксировали 15 подземных толчков. Они произошли на расстоянии 80-90 километров от поселка Усть-Камчатск. Максимальная магнитуда составила 4,2.

В начале апреля зафиксировано извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла. Местных жителей призвали не выходить на улицу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба МЧС Камчасткого края
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