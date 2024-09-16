Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания

Законодательное собрание Пензенской области приняло решение лишить бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет за взяточничество, почетного знака и почетных грамот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение заксобрания.

Также наград лишились председатель совета директоров фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков. Как сообщается в пресс-релизе регионального парламента, решение о лишении наград было принято в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда.

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В документе уточняется, что награды, врученные Белозерцеву, Колоскову и Шпигелю, признаны утратившими силу. В частности, отменены распоряжения о награждении Белозерцева почетным знаком и почетными грамотами, а также аннулированы награды Колоскову и Шпигелю.

Губернатор Олег Мельниченко ранее лишил Белозерцева ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали одноименного ордена, а также почетной грамоты и благодарности. 3 сентября Пензенская городская дума единогласно аннулировала звание почетного гражданина города и памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» для Белозерцева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / СК РФ
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