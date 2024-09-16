Пензенского экс-губернатора Белозерцева лишили наград регионального заксобрания

Законодательное собрание Пензенской области приняло решение лишить бывшего губернатора Ивана Белозерцева, осужденного на 12 лет за взяточничество, почетного знака и почетных грамот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение заксобрания.

Также наград лишились председатель совета директоров фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель и гендиректор компании «Фармация» Антон Колосков. Как сообщается в пресс-релизе регионального парламента, решение о лишении наград было принято в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда.