Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву

Мосгорсуд признал законным приговор, вынесеный экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Аналогичное решение по данному делу было принято в отношении экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля.

«Решение Измайловского районного суда Москвы оставлено без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Белозерцева задержали в марте 2021 года по делу о взятке в размере более 31 млн. По решению суда, он получил 12 лет лишения свободы, а Шпигель получил по этому же делу 11 лет колонии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / СК РФ
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