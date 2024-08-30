Мосгорсуд утвердил приговор пензенскому экс-губернатору Белозерцеву
Мосгорсуд признал законным приговор, вынесеный экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналогичное решение по данному делу было принято в отношении экс-сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля.
«Решение Измайловского районного суда Москвы оставлено без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения», - говорится в решении суда.
Белозерцева задержали в марте 2021 года по делу о взятке в размере более 31 млн. По решению суда, он получил 12 лет лишения свободы, а Шпигель получил по этому же делу 11 лет колонии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru