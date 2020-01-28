Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной

Министерство труда Омской области не выявило никаких нарушений в назначении пенсии в 200 тысяч рублей бывшему главе региона Леониду Полежаеву. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что пенсия за выслугу лет начисляется в соответствие с указом, который был принят в августе 2011 года самим же Полежаевым.

Экс-чиновник возглавлял Омскую область с 1990 года по 2012 год. На днях появились сообщения, что с нынешнего года Леонид Полежаев будет получать 224 тысячи рублей за выслугу лет в качестве надбавки к существующей пенсии, отмечает «Свободная пресса».

Распоряжение подписал заместитель председателя областного правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Какая была пенсия у Полежаева до сих пор, точно неизвестно.

