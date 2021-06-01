Пенсионный фонд выиграл дело против Галкина

Главное управление Пенсионного фонда РФ (ПФР) выиграно суд против телеведущего Максима Галкина.

Ранее ПФР потребовали от индивидуального предпринимателя четыре тысячи рублей, которые он не доплатил в качестве ежегодного взноса на пенсионное страхование.

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Арбитражный суд иск удовлетворил, взыскав с Галкина также государственную пошлину размером в одну тысячу рублей.

Постановление суда доступно на официальном сайте инстанции. Судебное решение вступит в силу в десятидневный срок.

Ранее Максим Галкин рассказал в Instagram, на кого он сделал первую свою пародию, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Пенсионный фонд РоссииМаксим Галкин
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