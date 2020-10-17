«Похабень»: Галкин раскритиковал программу Кеосаяна за выпуск о Навальном

В ироничном проекте Кеосаяна о ситуации с отравлением Навального сказано, что немецкие СМИ называют оппозиционера фюрером, а фото из клиники Charite похожи на постановочные, уточняет Telegram-канал «Подъёму.

«Führer» по-немецки - это просто «лидер», на кого рассчитана эта риторика? А уж обсуждать, как помята подушка. Может быть, действительно, это кому-то смешно? Когда я случайно попадаю на эту программу, у меня одна мысль - Тиграну искренне это нравится? Да, юмор и сатира - это та область, где сложно быть милым всем и ты неминуемо кого-то задеваешь, но эта похабень регулярно демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака. Я никогда не высказываюсь о своих коллегах. Но Тигран - не мой коллега, он не юморист - он кинорежиссёр», написал Галкин.

Отмечается, что Кеосаян не стал комментировать» высказывание Галкина.

Ранее бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН решительно опроверг версию, что «Новичком» можно временно нейтрализовать человека.

«Не насмерть "Новичком" отравить нельзя. Только наповал. Нет таких микродоз, чтобы чуть-чуть отравить человека, и чтобы еще и другие не пострадали. Это из разряда фантастики», - заявил специалист.

Ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.



