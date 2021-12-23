Пенсионный фонд РФ уточнил условия выхода на пенсию

По ее словам, право на страховую выплату имеют женщины с 56,5 лет и мужчин с 61,5 года.

Для получения пенсии по старости нужно как достичь установленного возраста, так и иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента.

В противном случае пенсия отодвинется на необходимый для соблюдения всех условий срок. Если не получится достичь их в течение пяти лет, то россиянину будет назначена социальная пенсия, сообщила Тарасова.

Тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам находится в процессе проработки.

По его словам, это достаточно сложная тема и единая позиция на этот счёт «пока не сформулирована».

