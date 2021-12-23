Пенсионный фонд РФ уточнил условия выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России напомнили об условиях получения пенсии в 2022 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марину Тарасову.
По ее словам, право на страховую выплату имеют женщины с 56,5 лет и мужчин с 61,5 года.
Для получения пенсии по старости нужно как достичь установленного возраста, так и иметь необходимый стаж и определенную величину индивидуального пенсионного коэффициента.
В противном случае пенсия отодвинется на необходимый для соблюдения всех условий срок. Если не получится достичь их в течение пяти лет, то россиянину будет назначена социальная пенсия, сообщила Тарасова.
Тем временем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам находится в процессе проработки.
По его словам, это достаточно сложная тема и единая позиция на этот счёт «пока не сформулирована».
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