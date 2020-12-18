Пенсионный фонд рассказал о порядке получения новогодних детских выплат

Те граждане, которые уже получали единовременную доплату для детей летом, не должны подавать заявление повторно – деньги автоматически поступят на указанный ранее счет.

В Пенсионном фонде пояснили, что деньги выплатят по принципу «социального казначейства», поэтому за ними ну придется никуда обращаться. Они будут отправлены на основе решений, которые приняли весной и летом.

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Если ранее пособие на ребенка до трех лет или выплата на ребенка от трех до 16 лет не оформлялась, то заявление можно заполнить на портале Госуслуг до 1 апреля 2020 года. В заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Также новое заявление понадобится тем родителям, у кого ранее был закрыт банковский счет.



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ФОТО: РИА Новости
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