Пенсионный фонд рассказал о порядке получения новогодних детских выплат

Те граждане, которые уже получали единовременную доплату для детей летом, не должны подавать заявление повторно – деньги автоматически поступят на указанный ранее счет.

В Пенсионном фонде пояснили, что деньги выплатят по принципу «социального казначейства», поэтому за ними ну придется никуда обращаться. Они будут отправлены на основе решений, которые приняли весной и летом.