Пенсионеры сообщили, на что потратят сентябрьскую соцвыплату

Большинство пенсионеров в России заявили, что намерены потратить полученную в сентябре от государства выплату на первоочерёдные нужды - лекарства и продукты, а также отложенные покупки, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование маркетплейса «Юником 24».

Военнослужащие и военные пенсионеры получили выплаты

Каждый пятый опрошенный сообщил, что положит деньги на банковский счет или отложат на будущие необходимые нужды. Каждый десятый пожилой человек собирается потратить выплату на ремонт. Около 8% опрошенных пенсионеров потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств.

Правительство России выделило на единовременные выплаты более 433 млрд рублей из средств резервного фонда.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ВыплатыПенсионеры
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