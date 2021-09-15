Пенсионеры сообщили, на что потратят сентябрьскую соцвыплату

Каждый пятый опрошенный сообщил, что положит деньги на банковский счет или отложат на будущие необходимые нужды. Каждый десятый пожилой человек собирается потратить выплату на ремонт. Около 8% опрошенных пенсионеров потратят деньги на здоровье, а еще по 5% хотят направить их на досуг или погашение кредитных обязательств.

Правительство России выделило на единовременные выплаты более 433 млрд рублей из средств резервного фонда.

