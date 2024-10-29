СМИ: Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году
Россияне в 2024 году смогут получить свои пенсионные накопления разовой выплатой, если их сумма не превышает 351 тысячу рублей, а в 2025 году сумма единовременной выплаты составит до 412 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.
С 2014 года действует решение правительства о заморозке пенсионных накоплений и временной приостановке формирования накопительной пенсии. Средства можно забрать единовременной выплатой, либо выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Как сообщает Минтруд, 98% граждан выбирают первый вариант.
По данным издания, в 2024 году изменилась методика расчета выплаты. До июля порог, который позволял получать накопленные средства за раз, вычислялся исходя из 5% от пенсии, во второй половине года показатель рассчитывался 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП).
По словам ведущего научного сотрудника Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Виктора Ляшока, в 2025 год прожиточный минимум вырастет на 15%, а период дожития увеличится на 2%. Пропорционально будет увеличен и размер разовой выплаты.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что средний размер страховой пенсии по старости в России в 2025 году составит 24 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru