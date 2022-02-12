Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году

Как сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм», пенсионерам не придется платить пошлины за удостоверение у нотариуса доверенности на получение пенсии и оформление свидетельства по наследованию жилья в случае совместного проживания с наследодателем.

«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — подчеркнул Гиринский.

Кроме того, пенсионеры могут не уплачивать налоги на землю и имущество, а с 1 февраля им доступно получение социальной поддержки в натуральной и денежной формах.

