Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году
Льготы по некоторым пошлинам и платежам предусмотрены для россиян, которые уже получают пенсию. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
Как сообщил эксперт в беседе с агентством «Прайм», пенсионерам не придется платить пошлины за удостоверение у нотариуса доверенности на получение пенсии и оформление свидетельства по наследованию жилья в случае совместного проживания с наследодателем.
«Пенсионер также освобожден от оплаты за обслуживание банковской карты платежной системы МИР, при этом на последнюю идут все пенсионные выплаты», — подчеркнул Гиринский.
Кроме того, пенсионеры могут не уплачивать налоги на землю и имущество, а с 1 февраля им доступно получение социальной поддержки в натуральной и денежной формах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- В Австралии призвали граждан страны покинуть Украину
- Эксперт рассказал о льготах для пенсионеров в 2022 году
- Сомнолог объяснил причины пробуждений по ночам
- Помощник Байдена и представитель ЕК обсудили возможные антироссийские санкции
- Корабли ЧФ РФ вышли в море на учения для отработки обороны Крыма
- На Украине предложили «уничтожить и похитить» руководство Крыма
- В России могут сократить рассмотрение заявлений на гражданство в общем порядке
- Телескоп James Webb передал на Землю первые снимки
- СМИ: Байден назвал новую дату «нападения» России на Украину
- Кремль анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru