Пенсионеру-инвалиду из Серпухова подарили квартиру
86-летний Вадим Квасников известен в подмосковном Серпухове своими работами – пенсионер создаёт уникальные ёлочные игрушки, которые, по его словам, не такие скучные и однообразные, как в магазинах, а имеют свою «душу и историю». Игрушки пенсионер раздавал бесплатно или за символическую плату в качестве новогоднего чуда.
Как сообщает «Радио 1», три года назад из-за болезни пожилой мужчина лишился ноги и с тех пор передвигается на коляске. Проживал народный умелец на третьем этаже в доме без лифта и пандуса и выход на улицу для него был практически невозможен. Теперь же дедушка, который дарит людям новогоднее настроение, сам получил неожиданный новогодний подарок и сможет выходить из дома.
Квартиру с новым ремонтом на первом этаже того же дома в Серпухове и электрическую коляску Вадиму Квасникову подарил его земляк, Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.
«Дом, в котором он жил, абсолютно не приспособлен для выезда с коляской. Я не мог спокойно смотреть на эту ситуацию, и было решено подарить дедушке новую квартиру на первом этаже, с широкими дверными проемами, в которой будет удобно и комфортно жить», – написал Кремлёв у себя на странице «ВКонтакте».
Все игрушки, созданные пенсионером своими руками, президент Международной ассоциации бокса выкупил и подарил детям на новогодней ёлке.
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