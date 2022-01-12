Пенсионеру-инвалиду из Серпухова подарили квартиру

86-летний Вадим Квасников известен в подмосковном Серпухове своими работами – пенсионер создаёт уникальные ёлочные игрушки, которые, по его словам, не такие скучные и однообразные, как в магазинах, а имеют свою «душу и историю». Игрушки пенсионер раздавал бесплатно или за символическую плату в качестве новогоднего чуда.

Как сообщает «Радио 1», три года назад из-за болезни пожилой мужчина лишился ноги и с тех пор передвигается на коляске. Проживал народный умелец на третьем этаже в доме без лифта и пандуса и выход на улицу для него был практически невозможен. Теперь же дедушка, который дарит людям новогоднее настроение, сам получил неожиданный новогодний подарок и сможет выходить из дома.