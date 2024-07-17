Глава департамента ЖКХ Рыбинска задержан по обвинению в коррупции
Главу департамента ЖКХ, транспорта и связи Рыбинска Сергея Цепилова задержали по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Ярославской области.
«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — указали в ведомстве.
Суд изберет меру пресечения Цепилову в среду.
Чиновник возглавлял городской департамент ЖКХ, транспорта и связи с апреля 2023 года.
Ранее заместителей председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина и Ирину Эрмиш арестовали по делу о коррупции. По данным следствия, фигуранты оказывали покровительство одной из коммерческих структур при заключении госконтрактов, сумма ущерба составила 850 млн рублей.
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