Пенсионерка выживала в тайге 11 дней без еды и воды

В полицию обратилась дочь пенсионерки после того, как пять дней не могла дозвониться до матери. Сама женщина работает сторожем на лесозаготовительном предприятии. Незадолго до исчезновения она рассказывала дочери, что видела медведя.

Сотрудники МЧС не обнаружили женщину на месте вахты и начали поисковую операцию. В итоге ее удалось найти а шестой день поисков. Так, женщина провела в тайге без еды и воды 11 дней. Пенсионерку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее глава Бурприроднадзора Марина Дамнидова сообщила, что в Северобайкальском районе Бурятии женщина погибла в результате нападения медведя, напоминает RT.

