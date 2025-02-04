Пенсионерка из Архангельска случайно вышла замуж за депутата и судится из-за жилья
Пенсионерка из Архангельска Зоя Беляева, желая улучшить жилищные условия, обратилась к депутату Андрею Балеевскому, чтобы признать дом аварийным, однако в итоге консультаций оказалась замужем за 57-летним депутатом с пятью детьми. Об этом сообщает издание 29.RU.
Как признается пенсионерка, в моменте она не понимала, что подписывает документы на регистрацию брака. При этом сам депутат отмечал, что женился на женщине с разницей в возрасте в 26 лет, чтобы создать семью.
Брак был расторгнут спустя пять месяцев в начале мая 2023 года. После этого пенсионерка подала на депутата в суд, поскольку он прописался в ее квартире. Теперь женщина не может получить новое жилье в новостройке после переселения из аварийного дома.
Со своей стороны юрист Александр Сухих, представляющий интересы Зои Григорьевны в суде, заявил, что в этом браке депутат преследовал исключительно корыстные цели. При этом заявление на регистрацию брака было подано заочно. Уточняется, что в случае смерти пенсионерки депутат бы стал единоличным нанимателем аварийного жилья, и в рамках переселения получил бы благоустроенную трехкомнатную квартиру.
Ранее сообщалось, что В Туле 73-летний мужчина потерял почти два миллиона рублей, доверившись аферистам, Согласно данным, пожилому мужчине стали звонить неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Отмечается, что мошенники убедили его в том, что на него якобы пытаются оформить кредит, передает «Радиоточка НСН».
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