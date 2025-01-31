Пенсионерам в Санкт-Петербурге оплатят посещение музеев
Пенсионеры Санкт-Петербурга с 1 марта смогут посещать музеи северной столицы бесплатно, сообщает «Российская газета».
Депутаты заксобрания города приняли постановление, вводящее электронные сертификаты для петербуржцев пенсионного возраста в размере 1,5 тысяч рублей в год на посещение федеральных и городских музеев. Деньги будут поступать сразу на социальные карты горожан.
В настоящее время ведутся переговоры с музеями о подключении их к программе.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru