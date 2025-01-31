Пенсионерам в Санкт-Петербурге оплатят посещение музеев

Пенсионеры Санкт-Петербурга с 1 марта смогут посещать музеи северной столицы бесплатно, сообщает «Российская газета».

Госдума: Бюджет готов к дополнительной индексации пенсий

Депутаты заксобрания города приняли постановление, вводящее электронные сертификаты для петербуржцев пенсионного возраста в размере 1,5 тысяч рублей в год на посещение федеральных и городских музеев. Деньги будут поступать сразу на социальные карты горожан.

В настоящее время ведутся переговоры с музеями о подключении их к программе.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ДеньгиМузеиСанкт-ПетербургПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры