Пенсионерам в Санкт-Петербурге оплатят посещение музеев

Депутаты заксобрания города приняли постановление, вводящее электронные сертификаты для петербуржцев пенсионного возраста в размере 1,5 тысяч рублей в год на посещение федеральных и городских музеев. Деньги будут поступать сразу на социальные карты горожан.

В настоящее время ведутся переговоры с музеями о подключении их к программе.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий и соцвыплат, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

