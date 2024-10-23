Сенатор рассказала, что пенсионерам на Севере придется выбрать одну из двух доплат

Для пенсионеров на Севере России действуют две надбавки к пенсии, однако они не могут получать сразу две, а должны выбрать, заявила арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Так, она уточнила, что первая надбавка – это увеличенная фиксированная часть пенсии, а вторая - районный коэффициент, который начисляется пенсионерам с Севера РФ.

В России предложили выплатить всем пенсионерам 13-ю пенсию в конце года

Размер районного коэффициента колеблется от 1,15 до 2,0 в зависимости от региона. Однако если пенсионер переезжает в южный регион, то надбавка аннулируется. Также в другом регионе коэффициент может оказаться выше, поэтому иногда выгоднее отказаться от надбавки за стаж и выбрать повышение пенсии по коэффициенту

Епифанова отметила, что если у пенсионера 15-летний стаж на Крайнем Севере, то он может рассчитывать на 50% от фиксированной выплаты (4 067,44 рубля в 2024 году), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ПенсияПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры