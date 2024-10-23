Сенатор рассказала, что пенсионерам на Севере придется выбрать одну из двух доплат

Для пенсионеров на Севере России действуют две надбавки к пенсии, однако они не могут получать сразу две, а должны выбрать, заявила арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Так, она уточнила, что первая надбавка – это увеличенная фиксированная часть пенсии, а вторая - районный коэффициент, который начисляется пенсионерам с Севера РФ.