Сенатор рассказала, что пенсионерам на Севере придется выбрать одну из двух доплат
Для пенсионеров на Севере России действуют две надбавки к пенсии, однако они не могут получать сразу две, а должны выбрать, заявила арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Так, она уточнила, что первая надбавка – это увеличенная фиксированная часть пенсии, а вторая - районный коэффициент, который начисляется пенсионерам с Севера РФ.
Размер районного коэффициента колеблется от 1,15 до 2,0 в зависимости от региона. Однако если пенсионер переезжает в южный регион, то надбавка аннулируется. Также в другом регионе коэффициент может оказаться выше, поэтому иногда выгоднее отказаться от надбавки за стаж и выбрать повышение пенсии по коэффициенту
Епифанова отметила, что если у пенсионера 15-летний стаж на Крайнем Севере, то он может рассчитывать на 50% от фиксированной выплаты (4 067,44 рубля в 2024 году), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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