Пенсионер в Екатеринбурге покатался в аэропорту на багажной карусели
Пенсионер прокатился на багажной карусели в аэропорту «Кольцово», чтобы не ожидать вместе с остальными свой чемодан. После прибытия самолета из Хабаровска в Екатеринбург мужчина залез на транспортёрную ленту и проник в багажное отделение. В пресс-службе регионального управления на транспорте МВД сообщили, что в служебном помещении его обнаружили сотрудники авиационной безопасности, которые и вызвали полицию. 65-летний житель Красноуфимска за это т поступок был привлечен к административной ответственности.
Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза рассказал о десятках погибших в турецкой Анталье в 2019 году россиянах.
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