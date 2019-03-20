Совет Федерации: Новые социальные доплаты к пенсии ощутят не все

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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН разъяснил новую схему индексации пенсий.



Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии. Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Отмечается, что сейчас такая соцдоплата устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает прожиточного минимума в том регионе, где он живет. Однако теперь схема претерпит изменения.

К примеру, если пенсия равна 8 тыс. рублей, а прожиточный минимум (ПМ) в регионе — 10 тыс., то соцдоплата составляет 2 тыс. рублей. В следующем году пенсия индексируется на 7%, значит, у такого пенсионера она вырастет на 560 рублей. Прожиточный минимум также увеличивается, например на 2%, до 10 200 рублей. Сейчас бы такой пенсионер получил доплату до уровня ПМ уже не в 2 тыс. рублей, а 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля. Однако после поправок будет происходить доплата до 10 тыс. рублей, после чего индексация в 560 рублей прибавляется к ПМ. В случае индексации пенсий и прожиточного минимума на те же 7% и 2%, пенсионер получит уже более 11 тыс. рублей.

В беседе с НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский подтвердил, что для определенных категорий граждан такие доплаты будут весьма ощутимы.

«Пенсионеры почувствуют эту доплату уже с первой выплаты, потому что речь идёт о том, что компенсация идёт с 1 января, она будет оформляться задним числом. Для тех, кто получает пенсию не очень высокую – до прожиточного минимума – добавка будет, с точки зрения процентов по отношению к той пенсии, которую они получили, ощутимой. Например, если страховая часть пенсии около семи или семи с половиной тысяч рублей, то эта сумма будет увеличена до прожиточного минимума. Это одна тысяча, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Средняя доплата, которую уже назвали, это около пятисот рублей в месяц. Плюс те ежегодные индексации, которые будут», - отметил собеседник НСН.

Поэтому, по словам Валерия Рязанского, с точки зрения соотношения доплаты и той небольшой пенсии, которую люди получают – из-за небольшого стажа, невысокой зарплаты – эта доплата будет ощутимой.

«Но, с другой стороны, всё относительно. Для тех, кто получает пенсию 20-25 тысяч рублей и больше, для них, конечно, такого рода доплаты менее ощутимы. Но самое главное, что восстанавливается справедливость по отношению к той страховой пенсии, которую люди себе заработали. Да, у них была небольшая зарплата или маленький стаж, но заработанная ими страховая часть пенсии должна индексироваться – в не зависимости от того, дотягивает ли она до прожиточного минимума. Поэтому эту несправедливость устраняет установка президента. Законодатели её отработали. Я думаю, что до 1 июля мы рассчитаемся с каждым из пенсионеров. Знаю, что такие средства в бюджете Пенсионной системы есть», - отметил глава комитета Совета Федерации по социальной политике.

Резюмируя, Валерий Рязанский рассказал о скорости этих расчётов с пенсионерами.

«Региональные отделения Пенсионных фонов уже ведут эту работу. Они поимённо знают этих пенсионеров. Те, кто получает пенсию в начале апреля, могут получить её уже с перерасчётом – за январь, февраль март и будущую – за апрель», - заключил собеседник НСН.

Добавим, принятый ранее Госдумой законопроект предлагает изменить и порядок определения размера прожиточного минимума пенсионера. Его величина будет устанавливаться на основании потребительской корзины и индекса потребительских цен на продукты питания, услуги и непродовольственные товары.