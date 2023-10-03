Эксперт Емельянов: через 10 лет пенсии в России могут значительно упасть
Через 10-20 лет вопрос о финансировании пенсий снова встанет ребром, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
По его словам, в будущем может не быть таких пенсий, как сегодня. Пенсионная реформа способствовала снижению нагрузки на молодых работников, с зарплат которых идут отчислений в Социальный фонд, отметил эксперт.
Таким образом, маленькие зарплаты не станут источником больших пенсий. В будущем станет труднее прокормить тех, кто платит взносы сейчас. Емельянов призвал реформировать страну целиком, чтобы у людей была возможность получать средства не только из бюджета.
Между тем в Минтруде сообщили, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средний размер выплат составит 23,4 тысячи рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru