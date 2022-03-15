Пени и штрафы за просрочку оплаты ЖКУ отвяжут от ставки ЦБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство в 2022 году сможет отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, пени и штрафы больше не будут рассчитывать с учётом ключевой ставки ЦБ на день оплаты. В пояснительной записке говорится, что это сделано с целью не допустить рост их размера в связи с повышением ставки до 20% годовых.

Отметим, что данный закон также касается взносов за капитальный ремонт. Кроме того, документ даёт кабмину право вводить мораторий на поверку счётчиков, освобождая с граждан от пени и штрафов за несвоевременную установку или замену данных приборов.

Ранее Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Долги ЖКХТарифы ЖкхКоммунальные УслугиЖКУ
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